Grave frontale sulla 125, due feriti all’ospedale: ansia anche per un centauro precipitato in una scarpata

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Due gravi incidenti in Sardegna nelle ultime ore. I vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena sono intervenuti intorno le 22.30 sulla SP 59 all”altezza del bivio per Poltu Quatu per un incidente stradale. Per cause da accertare, un motociclista si è schiantato sul guardrail ed è stato disarcionato dallo scooter, precipitando per dieci metri in. una scarpata. Difficili le operazioni di stabilizzazione e il trasporto in ambulanza da parte del personale del 118 e dei vigili del fuoco a causa delle condizioni del terreno e quelle del ferito. Sul posto presente anche la polizia.

L’altro schianto sulla Ss 125, un terribile frontale tra due auto, all’altezza di Posada. Entrambi i guidatori sono stati trasportati all’ospedale. In azione i vigili del fuoco di Siniscola, i carabinieri di Torpè e del radiomobile di Siniscola oltre al 118 di Budoni e alla Mike di Siniscola.