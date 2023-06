Le dragonesse di Cagliari tornano dalle Marche con un meritato trofeo

Le Karalis Pink Team rientrano a Cagliari dopo una meravigliosa trasferta nelle Marche.

“Una due giorni intensa con un programma ricco di sport, divertimento e condivisione, che noi abbiamo sfruttato con una trasferta di tre giorni, che ci ha dato l’opportunità di fare squadra il giorno prima dell’evento e in più sono stati creati gruppi di lavoro per sviluppare interessanti progetti futuri”, parole di Diana Secchi la presidente delle Karalis Pink Team.

Cariche dall’aver affrontato con successo la Vogalonga a Venezia, le Karalis, con il dragon boat, si portano a casa un quarto posto mancando il podio per 4 millesimi di secondo. Non ci sono dubbi che vada a loro il primo premio per la simpatia e l’allegria che hanno contagiato tutti i presenti con canti ritmati e calore.