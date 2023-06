Capoterra, emergenza rifiuti nel laghetto vicino alla Residenza del Sole

“Per Capoterra un laghetto oramai trasformato in discarica non è certamente un buon biglietto da visita per una cittadina che si propone di diventare una meta turistica interessante ed accogliente” spiega Silvano Corda, presidente della commissione vigilanza.

“Bisogna intervenire quanto prima proprio perché all’interno del laghetto vivono diverse specie di animali protette.

A sollecitare un intervento urgente per la bonifica del laghetto di Residenza del Sole, da parte del Comune, sono gli abitanti della stessa lottizzazione, che vogliono denunciare lo stato di degrado in cui si trova e chiedono che siano messe in atto le misure di salvaguardia degli specchi d’acqua già suggerita in passato.