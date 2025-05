Quartiere Tuvixeddu. Pezzi di palazzi che cadono, tubature mal funzionanti, muffa e infissi vecchi di 50 anni. “L’amministrazione deve intervenire, siamo stanchi” l’appello dei cittadini.

Complessi di case vecchie di cinquant’anni, con una serie di problematiche che portano all’esasperazione i cittadini della zona. “Cadono pezzi di calcinacci in continuazione, il rischio che ti caschino in testa quando passeggi è ormai quotidiano”. Questo è solo uno degli allarmi lanciati da chi abita in via Castelli.

Le problematiche che ci sono state segnalate sono tra le più disparate: finestre che non si chiudono, perdite d’acqua nei bagni, muffa nelle camere da letto.

Una realtà diventata ormai la prassi per chi vive li ormai da anni. Chi può decide di mettere fine alle problematiche pagando di tasca propria gli interventi di manutenzione ordinaria e non, stanchi di aspettare quelli del Comune che non arrivano. Ma la maggior parte di loro non ha la disponibilità economica per risolvere in maniera autonoma, e nell’attesa di una soluzione, continuano a vivere in queste situazioni intollerabili.

Cittadini dimenticati e messi da parte che chiedono a gran voce un intervento quanto prima da parte del Comune.