Cagliari, brutto incidente all’incrocio di via Castiglione: una donna di 57 anni finisce all’ospedale

Incidente con feriti in tarda serata a Cagliari, all’altezza dell’incrocio, regolato col semaforo, di via Castiglione. Una Golf, guidata da un 67enne cagliaritano, si è scontrato con una Renault Captur, guidata da una 57enne cagliaritana, intenta a svoltare verso la via Copernico. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge.