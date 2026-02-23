Ha affrontato la malattia con la stessa forza e dignità con cui ha indossato per tantissimi anni la sua amata divisa. Si è spenta a soli 51 anni il luogotenente Mariangela Spedicato, una delle prime donne ad entrare nell’arma dei Carabinieri. Una carriera brillante partita dal concorso fino alla laurea in Psicologia e diversi incarichi in varie regioni italiane. Spedicato era originaria di Carmiano, in provincia di Lecce, dove tutti in queste ore la ricordano con grande affetto e dolore per una perdita così prematura.

“Con tristezza apprendo della scomparsa di Mariangela Spedicato, Luogotenente dei Carabinieri e tra le prime donne a indossare l’uniforme dell’Arma”, il ricordo della premier Giorgia Meloni.

“Punto di riferimento per colleghi e cittadini, ha svolto il suo servizio con dedizione, professionalità e una sensibilità rara. Ha affrontato la malattia con dignità e coraggio, lasciando in chi l’ha conosciuta un esempio luminoso di forza.

Alla famiglia, ai suoi cari e all’Arma dei Carabinieri rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sentito cordoglio.

L’Italia le è grata”.