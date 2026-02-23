Si rincorrono da giorni le voci circa la presunta partecipazione alla prima serata del Festival di Sanremo di domani della premier Giorgia Meloni. Ma, come spiegato dallo stesso conduttore e direttore artistico Carlo Conti, la premier non sarà in platea ad applaudire i 30 big in gara.

“Leggo da giorni di una mia presunta partecipazione alla prima serata di Sanremo.Una notizia totalmente inventata, smentita immediatamente da Palazzo Chigi e successivamente dallo stesso Carlo Conti”, precisa là premier.

“Eppure la storia continua: dopo la smentita, oggi il conduttore è stato nuovamente incalzato in conferenza stampa su questa mia fantomatica presenza.

A questo punto forse conviene ricordare a chi inventa notizie di sana pianta che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale”.

E conclude: “Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica”.