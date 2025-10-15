L’Appello dei Nonni della Montagna: 40.000 Desulesi Uniti. Nasce ‘Esulesos’, Associazione che Trasforma l’Esodo in Rinascita Culturale Evento storico a Cagliari: il 17 ottobre la presentazione ufficiale di una rete che lega Desulo a tutta la Sardegna, puntando sulla valorizzazione della “montagna degli uomini”. La capitale sarda si prepara a celebrare un momento di profonda rilevanza storica e sociale: la nascita dell’Associazione Culturale Ricreativa ‘Esulesos (Desulesi). L’evento di presentazione, atteso con grande fervore dalla vasta comunità desulese sparsa sull’isola, si terrà Venerdì 17 ottobre, alle ore 17:00, presso l’elegante cornice del Cine-Teatro Sant’Eulalia in Via del Collegio, 2, a Cagliari. Un Invito Speciale da 194 Anni di Storia Ciò che rende questo annuncio particolarmente toccante è la natura dell’invito, descritto sulla locandina come un “invito speciale” che proviene direttamente da Quintino (95 anni) e Giovanna Liori (99 anni), figure che simboleggiano la memoria storica e il legame indissolubile con il paese d’origine. L’obiettivo è incontrarsi come comunità desulese nella città e nell’area metropolitana di Cagliari, ricucendo una rete di appartenenza. L’Associazione, costituita legalmente a Cagliari, si definisce senza scopo di lucro, rigorosamente apartitica e aconfessionale. La sua finalità primaria è fungere da centro di aggregazione per i nativi di Desulo e per i loro familiari e discendenti che risiedono nei territori di “migrazione”, come Cagliari, Campidano o Iglesias. Oltre 40.000 Anime Lontane ma Vicine Le cifre parlano chiaro: i desulesi e le persone di “etnia desulese” distribuite in Sardegna sono stimati in oltre 40.000. Di questi, si stima che circa il 95% risieda stabilmente al di fuori di Desulo. Questo imponente fenomeno di mobilità sociale ha creato comunità similari in centri come Iglesias (dove si contano oltre 7.000 desulesi), Siliqua, Domusnovas, ma anche a Nuoro e Olbia. Nonostante la lontananza, queste comunità hanno saputo conservare l’idioma, le tradizioni e un legame forte e inscindibile con Desulo. Questa diaspora non è vista solo come un impoverimento numerico delle zone interne, ma come un arricchimento per la società sarda nel suo insieme, grazie alla diffusione della cultura e dei valori della montagna. Da Spopolamento a Opportunità di Sviluppo ‘Esulesos’ nasce con una visione ambiziosa: promuovere lo sviluppo economico e culturale di Desulo e della Sardegna, focalizzandosi sulle risorse e sulle tradizioni della montagna. L’associazione adotta una filosofia che vede la montagna non semplicemente come un fenomeno naturalistico, ma come la “montagna degli uomini”, vista attraverso la creatività e le attese dei soggetti umani che da essa traggono origine. L’associazione si pone come baluardo contro l’esodo, cercando di trasformare la minaccia dello spopolamento in una opportunità di crescita e sviluppo. Ritiene che la vasta platea dei desulesi ovunque residenti rappresenti la più grande opportunità per mobilitare opinion leaders e sostenere obiettivi di sviluppo per le generazioni attuali e future. Tra gli obiettivi strategici che verranno presentati il 17 ottobre, vi è l’organizzazione annuale dell’incontro dei desulesi a Cagliari e la valorizzazione della memoria storica del territorio. L’Associazione si impegna inoltre a promuovere la realizzazione del censimento dei discendenti di Desulo per rafforzare il senso di appartenenza. Tutte e tutti sono invitati a partecipare a questo fondamentale appuntamento aggregativo, per costruire insieme il futuro della Montagna sarda.