Arrestato un piromane seriale responsabile di 5 incendi nella pineta litoranea di Terralba e Arborea: operazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna ha eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Oristano, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un trentenne residente in zona, ritenuto responsabile di cinque incendi boschivi di natura dolosa verificatisi tra il 16 luglio e il 1° settembre 2025 all’interno della pineta litoranea compresa tra i Comuni di Terralba e Arborea. Gli episodi incendiari si sono verificati durante il “Periodo di elevato pericolo per gli incendi boschivi”, in giornate caratterizzate da codici di pericolosità arancione e rosso, esponendo a gravissimo rischio abitazioni, aziende agricole, infrastrutture, viabilità e la borgata marina di Marceddì, particolarmente frequentata nel periodo estivo. Grazie al tempestivo intervento del sistema regionale antincendio (CFVA, Agenzia Forestas, volontari, Vigili del fuoco e, in alcuni eventi, con l’intervento anche dei mezzi aerei), tutti gli incendi sono stati intercettati e spenti rapidamente, limitando la superficie percorsa dal fuoco a circa 1 ettaro complessivamente, ed evitando conseguenze potenzialmente catastrofiche per la sicurezza pubblica e l’ambiente. La pineta litoranea interessata dagli incendi è costituita da soprassuoli di Pinus pinea con funzioni protettive, ricadenti in un’area di altissimo valore naturalistico, tutelata da molteplici vincoli:  Rete Natura 2000 (SIC e ZPS “Stagno di Corru s’Ittiri”)  IBA (Important Bird Area)  Vincoli paesaggistici ex D.Lgs. 42/2004 e PPR  Vincolo idrogeologico R.D.L. 3267/1923 All’interno dell’area nidificano e sostano specie di avifauna di rilevanza comunitaria, rendendo la zona un delicatissimo ecosistema da proteggere. Le indagini sono state avviate e condotte dalla Stazione Forestale di Marrubiu, con il supporto del Nucleo Investigativo di Polizia Forestale del Servizio Ispettorato di Oristano, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Oristano. L’attività investigativa si è distinta per l’alto livello tecnico e professionale: rilievi sui punti di innesco; escussione di persone informate sui fatti; pattugliamenti mirati e sorveglianza dinamica; utilizzo di videosorveglianza mirata; impiego di droni per osservazione aerea e raccolta di elementi di prova; analisi incrociata di orari, spostamenti e modalità degli incendi. Uno degli elementi decisivi per l’identificazione del soggetto ritenuto responsabile è stato l’evento del 1° settembre, quando il presunto autore è stato ripreso mentre, a bordo di un monopattino, si fermava lungo la Strada 6 Ovest, appiccava il fuoco e si allontanava rapidamente. Le indagini hanno consentito di attribuire tutti e cinque gli episodi incendiari al medesimo individuo