“Cagliari, il grande bluff di Zedda sui rifiuti: la città sempre più sporca e arriva una Tari salatissima”. Anche 600 euro per un normale negozio in centro, arriva la Tari ai cagliaritani e i grandi sconti non si vedono. In consiglio comunale la protesta di Roberto Mura di Alleanza Sardegna: “In questi giorni stanno arrivando nelle case dei cagliaritani le bollette della TARI, e per molti si tratta dell’ennesima amara sorpresa. La città è più sporca, ma la tassa sui rifiuti resta altissima. Le promesse della Giunta Zedda sul miglioramento del servizio e sulla riduzione della TARI si scontrano con la realtà quotidiana di strade sporche e un sistema di raccolta che non premia chi si comporta in modo virtuoso. È evidente che l’attuale modello di gestione dei rifiuti sia fallimentare. Nonostante gli sforzi dei cittadini nel differenziare correttamente, non esiste un meccanismo di premialità reale che si traduca in sconti concreti in bolletta. Chi si impegna a ridurre i propri rifiuti paga quanto — e spesso più di — chi non rispetta le regole. A peggiorare la situazione, anche la gestione dei 9 milioni di euro stanziati dalla Regione per alleggerire la TARI: risorse importanti che avrebbero potuto generare un beneficio tangibile per le famiglie e le attività produttive, ma che invece sono state distribuite indistintamente rendendo la diminuzione praticamente impercettibile. Un’occasione sprecata, che conferma l’assenza di una visione strategica nella gestione del servizio e nella politica fiscale comunale. I cittadini meritano una città pulita e un sistema giusto, non l’ennesima tassa salata a fronte di un servizio inefficiente. “Proprio in questi giorni i cagliaritani stanno ricevendo bollette salate, e giustamente si chiedono dove siano finiti i risultati promessi. Anche i 9 milioni della Regione potevano essere l’occasione per premiare davvero chi si impegna nella raccolta differenziata, invece si sono dissolti senza effetti reali. Serve una gestione seria, equa e trasparente.” Roberto Mura Alleanza Sardegna