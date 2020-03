L’amore più forte del Coronavirus, a Nuoro matrimonio con guanti e mascherine: “La vita continua”

Giurarsi amore eterno ai tempi del Corona virus? È possibile, non c’è infatti nessun divieto per quanto concerne la celebrazione dei matrimoni ma bisogna ovviamente rispettare tutta una serie di regole: guanti, mascherine, insomma i classici dispositivi di protezione individuali e distanza di sicurezza l’uno dall’altro. A Nuoro una giovane coppia si è sposata in Comune, il rito è stato celebrato dal sindaco Andrea Soddu che ha pubblicato, subito dopo, una foto è un pensiero decisamente positivo sul suo profilo: “La vita continua anche ai tempi del Covid-19. Stamattina ho celebrato un matrimonio, in un contesto decisamente fuori dal canone, tutti rigorosamente con guanti e mascherine. Gli sposi di oggi rappresentano un importante segno di continuità della vita e di speranza”.