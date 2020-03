Coronavirus, quattro positivi a Monserrato: due contagiati hanno meno di 40 anni

Di



apertura

Sono tutti e 4 in isolamento. Nessuno in gravi condizioni. “Il coronavirus non guarda in faccia a nessuno”, spiega il primo cittadino Tomaso Locci, “è la dimostrazione che anche a Monserrato la patologia può colpire anche chi ha poco più di 30 anni”