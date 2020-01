Ladri scatenati a Settimo San Pietro, rubato il furgone del cimitero: “Aiutateci a trovarlo”

I ladri sembrano non fermarsi davanti a nulla. A Settimo San Pietro, in particolare, sembrano infischiarsene anche della sacralità dei luoghi. “Mercoledì scorso”, spiega il sindaco Gian Luigi Puddu con un post su Facebook, “presso il cimitero è stato rubato questo mezzo di proprietà del Comune”. La targa è CT988JB. “Si tratta di un veicolo molto importante per il lavoro dell’ufficio tecnico comunale”. Il primo cittadino lancia un appello: “Chi dovesse vederlo da qualsiasi parte è cortesemente pregato di segnalarlo immediatamente”.