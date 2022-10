Addio a Giampiero Pinna, la Sardegna piange il papà del Parco geominerario e del Cammino di Santa Barbara

Addio a Giampiero Pinna. È morto a 72 anni il padre fondatore del parco geominerario e presidente dalla Fondazione Cammini di santa Barbara. Il geologo è famoso per l’occupazione nel 2000 della miniera di Monteponi. La sua protesta condusse alla creazione del parco. “Sono profondamente addolorato per la notizia della morte di Giampiero Pinna, presidente della Fondazione Cammini di Santa Barbara, il “papà” di un progetto fantastico che vede l’attivazione e messa in rete 4 cammini in Sardegna per oltre 1000 km, di cui mi sono letteralmente innamorato alla prima occasione in cui ha voluto illustrarmelo”, ha dichiarato il presidente del consiglio regionale Michele Pais, “chi, come me, ha avuto la fortuna di conoscerlo, ne apprezzava umanità, passione e amore per quanto facesse. Se oggi quei cammini sono realtà, lo dobbiamo principalmente a lui e alla sua “tenacia dolce”, capace di trasmetterla a tutti i suoi interlocutori. Ora il compito più importante sarà prendere il testimone e portare avanti il progetto come lui vorrebbe. Alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze. Riposa in pace Presidente”.

Pinna ha dedicato gran parte della sua vita alla riqualificazione delle miniere in chiave turistica. Ha realizzato il Parco Geominerario (da lui promosso quanto era Presidente dell’Ente Minerario Sardo), il recupero di Pozzo Sella, fino al Cammino Minerario di Santa Barbara.