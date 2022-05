Lacrime per Omar Podda, morto a 46 anni a Cagliari: “Ricorderemo la tua bellissima risata”

Lacrime a Cagliari per la morte di Omar Podda, stroncato da un malore fatale, quasi sicuramente un infarto, a quarantasei anni. Nato e cresciuto nel rione di San Michele, in tanti lo stanno piangendo su Facebook, pubblicando foto e post in suo ricordo. Lascia una compagna e un fratello. Tra i tanti che lo piangono c’è Gianfranco Deidda, per tutti Basilio: “Caro Omar Podda, sono incredulo, la tua allegria nello spogliatoio era sintomo di gruppo. Come presidente ti ho sempre ammirato anche per la tua voglia di vincere sempre. Rip”.

Anche Ignazio Deligia, volto storico del gruppo degli “Amakiaus”, dedica a Omar Podda un ricordo pieno di lacrime: “Non so più cosa pensare”, e subito l’emoticon di una faccina che piange, sopra una delle tantissime foto del quarantaseienne sorridente.