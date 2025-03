Il volo era una delle sue passioni come le escursioni tra i monti e i sentieri selvaggi, compresi quelli che caratterizzano la Costa Verde, dove oggi è stato rinvenuto morto. Ore estenuanti di ricerca, tante forze messe in campo ma stamattina la tragica scoperta. Era tra le rocce di Scivu, è stato recuperato dopo la mobilitazione dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, di un elicottero dell’Aeronautica Militare di Decimomannu, della Guardia Costiera, di Finanza e dei vigili del fuoco che hanno perlustrato la zona tra Capo Pecora e Scivu. Aveva 60 anni, era di Sardara, molto conosciuto non solo nel suo paese. “Appassionato del nostro territorio, che ha sempre amato e vissuto con pienezza. Ciao Mauro” ricorda Alberto Urpi, sindaco di Sanluri.