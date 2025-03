Un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti tra la Sardegna, la città di Cagliari e la regione cinese è stato compiuto questa mattina. Alle 10.30, il sindaco Massimo Zedda ha accolto all’aeroporto Mameli la delegazione cinese della Provincia del Fujian, guidata dal vice Governatore Li Xinghu. La visita istituzionale, segue quella dello scorso febbraio, nel corso della quale la contea di Xiapua ha ospitato la cerimonia ufficiale per la firma di una lettera di intenti tra il primo cittadino e il suo omologo cinese, per un futuro patto di amicizia.

Dopo l’arrivo, la delegazione ha proseguito verso Palazzo Bacaredda, sede del Comune di Cagliari, dove alle 11.30 si è tenuto un incontro con la stampa. Oltre al sindaco Zedda, per l’Amministrazione civica erano presenti: Maria Cristina Mancini, vicesindaca e assessora alla Innovazione e accessibilità digitale, Giulia Andreozzi, assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza, Antonella Marcello, direttrice generale e segretaria generale, e Alessandro Cossa, dirigente comunale. Per la Provincia del Fujian: il vicesegretario generale del Governo provinciale Lin Changyuan, il vicedirettore generale del Dipartimento di Educazione Wang Yang, il direttore della Divisione di Cultura e Educazione dell’Ufficio Generale del Governo Provinciale Luo Cibing, l’ufficiale dell’Ufficio generale del Governo Provinciale Chen Xiang e l’interprete dell’Ufficio degli Affari Esteri Wu Zengyu.

La delegazione cinese ha iniziato il proprio itinerario con una visita istituzionale allo storico Municipio di via Roma n. 145. Qui ha potuto apprezzare la sala dei Matrimoni con il ciclo pittorico di Filippo Figari, la sala del Sindaco con l’arazzo Spierink, le tele di Marghinotti, le altre sale di rappresentanza e numerose opere d’arte, parlando di possibilità di collaborazione culturale e sviluppo economico.

Successivamente, gli ospiti hanno in programma di incontrare la Presidente della Giunta regionale della Sardegna, con il Cagliari Calcio. Nel pomeriggio, la delegazione incontrerà invece l’Autorità portuale di Cagliari, e al Rettorato, i rappresentanti dell’Università cittadina, prima di visitare alcuni luoghi simbolo della capoluogo isolano, tra cui il Bastione di Saint Remy, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale sardo.

Nel corso di un punto stampa a Palazzo Bacaredda, il sindaco Massimo Zedda ha sottolineato l’importanza della visita. E l’incontro di questa mattina di giovedì 27 marzo 2025 con la delegazione della Provincia del Fujian testimonia il “forte interesse reciproco a consolidare i rapporti tra le diverse comunità”. Come nel campo delle “connessioni e collegamenti portuali e aeroportuali“. Ma il pilastro fondamentali per costruire legami duraturi e per favorire la conoscenza reciproca tra popoli e territori così lontani geograficamente, ma vicini nei valori di cooperazione e sviluppo resta la cultura.

Da parte cinese, il vice Governatore Li Xinghu, insieme a tutta la delegazione cinese, ha visibilmente espresso il proprio apprezzamento per l’accoglienza ricevuta, arricchita dall’esibizione di ballo del Gruppo di Villanova con gli abiti della tradizione, con l’accompagnamento musicale delle launeddas di Andrea Piisu e Giancarlo Seu.

La visita della delegazione cinese si inserisce in un più ampio quadro di relazioni internazionali promosse dalla Regione Sardegna, con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni con realtà istituzionali, economiche e culturali di rilevanza internazionale.