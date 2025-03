Uccisa a coltellate a soli 13 anni dalla madre, Monica Vinci. Così è morta la 13enne Chiara Carta, il 18 febbraio del 2023.

Ora, il pubblico ministero Valerio Bagattini ha chiesto il processo per la madre della giovane, ritenuta inizialmente non imputabile perché incapace di intendere e di volere al momento del delitto. Il prossimo 8 ottobre, durante l’udienza preliminare, il gup del tribunale di Oristano si esprimerà in merito, ascoltando anche le richieste dell’avvocato Gianluca Aste, legale della Vinci.

Un dramma familiare di cui ancora non si conosce l’origine. Resta solo la reazione della 54enne nei confronti della figlia, colpita con un coltellino svizzero. Poi la donna tento di togliersi la vita buttandosi dalla finestra.