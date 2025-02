Christian Solinas, ex presidente della Regione Sardegna, è stato assolto oggi dai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Cagliari dall’accusa di abuso d’ufficio, in relazione alla nomina dei direttori generali Silvia Curto alla presidenza e Antonio Pasquale Belloi alla Protezione Civile. Il tribunale ha stabilito che il reato non è più configurabile. La sentenza ha portato all’annullamento dell’imputazione che aveva visto l’ex governatore a processo insieme all’ex assessora Valeria Satta, accusata anche di tentata concussione, e Maria Grazia Vivarelli, già assolta dalla corte d’appello.