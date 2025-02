È un 45enne sardo l’operaio che ieri pomeriggio è morto in un incidente sul lavoro in un vivavio a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Si tratta di Manuel Vargiu, ucciso da un bullone partito da un macchinario per tritare la legna. Manuel è stato colpito alla testa, ed è purtroppo morto sul colpo.

Sul posto, oltre ai carabinieri, gli ispettori dell’Ats di Bergamo per le verifiche sulla sicurezza sul lavoro. Vargiu lascia la moglie e un figlio di 17 anni.