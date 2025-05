Una storia che ha destato tanto sconcerto quella di Tigro, un gatto che amava la libertà ma è stato brutalmente arso vivo. È stato curato, una raccolta fondi nata dalla generosità di tanti aveva assicurato la possibilità di provare a compiere il miracolo. Ma le sue condizioni, troppo gravi, non hanno permesso al micio di sopravvivere. Le testatine non mancavano per i volontari e i veterinari che lo hanno curato e lui, sino all’ultimo respiro, ha voluto dimostrare che nonostante il male subire dall’uomo aveva ancora tanto amore da dare.

È nata una canzone dedicata alla storia di Tigro, “un’anima vera che chiede giustizia”: “Dedicata a Tigro, simbolo innocente di una crudeltà che non dimenticheremo.

Con questa canzone vogliamo dare voce a lui, e a tutti gli animali che ogni giorno vengono maltrattati, ignorati, dimenticati.

La Voce di Tigro è emozione, denuncia, memoria e speranza.

Grazie di cuore a chi ha reso possibile tutto questo” esprime Fierogatto Odv.

Gli artisti: Rossella Rox Camellini Marco Lord Cossu Andrea Earendil Camarra Mirella Piras Mirko Pili, Mattia Ancillotti, Sergio Calafiura, Luca Camellini. Anche un video con le immagini degli artisti e di tanti felini, compreso Tigro, realizzato da Pierandrea Maxia, e Mirella è la volontaria di Fierogatto “che ha trasformato una ferita in un progetto d’amore”.