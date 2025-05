Nell’ambito del dispositivo rafforzato disposto dal Comando Provinciale di Cagliari in questo fine settimana di manifestazioni, i Carabinieri hanno operato con una particolare presenza sul territorio, dal primo pomeriggio di ieri alle prime ore di questa mattina, lasso di tempo durante il quale una serie di interventi si sono conclusi con denunce e arresti.

Nella serata di ieri, in piazza Matteotti, un equipaggio del IX Battaglione “Sardegna”, impiegato in servizio di ordine pubblico, è stato allertato da alcuni passanti che segnalavano l’aggressione di un controllore del trasporto pubblico presso la vicina fermata dell’autobus di via Roma. I militari hanno individuato un trentunenne di origine senegalese, già noto alle Forze dell’Ordine e in evidente stato di alterazione psico-fisica, mentre colpiva l’addetto al controllo titoli di viaggio. Alla vista dei Carabinieri l’uomo, come se nulla fosse, ha proseguito nel proprio atteggiamento violento, costringendo gli operatori ad intervenire con decisione, bloccandolo e a dichiarandolo in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. La vittima, un cinquantatreenne, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Brotzu” per le cure del caso, mentre l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Sempre in serata, una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta in via Dante dopo la segnalazione di un furto ai danni di un supermercato. Un uomo di cinquantacinque anni, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine, era stato sorpreso dal personale di vigilanza con generi alimentari sottratti dagli scaffali per un valore di circa 120 euro; nel tentativo di fuggire ha spintonato e colpito l’addetto alla sicurezza. I Carabinieri lo hanno bloccato a breve distanza, recuperando l’intera refurtiva. L’uomo è stato arrestato per rapina impropria e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. L’addetto, visitato sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Nel corso dei controlli su persone sottoposte a misure restrittive, i militari della Stazione di Cagliari San Bartolomeo hanno infine deferito in stato di libertà, per evasione, un trentunenne di origine colombiana sorpreso fuori dall’abitazione in cui doveva scontare gli arresti domiciliari per precedenti reati di rapina, minaccia, lesioni e furto.