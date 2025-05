Emozionato e accolto da una piazza San Pietro in festa, Papa Leone XIV ha recitato il suo primo Angelus partendo dalla prima cosa a cui ha pensato appena eletto Pontefice 3 giorni fa: la Pace. Prevost ha ricordato le sofferenze dell’ “amato” popolo ucraino e quelle di Gaza: “Cessi immediatamente il fuoco, aiuti subito e si liberino gli ostaggi e si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie”. Al centro della preghiera anche la carenza di votazioni: “i giovani non abbiano paura dell’invito di Cristo” e il vangelo del ‘buon pastore, considerato “Un dono di Dio che ci sia oggi, nella prima prima domenica da Vescovo di Roma”. Il Santo Padre ha anche dedicato un pensiero alle mamme nel giorno delle loro festa.

Già da qualche giorno la Prefettura di Roma, in previsione dell’enorme afflusso di questa mattina, ha messo in campo misure speciale perché tutelare la zona della piazza e tutti i suoi visitatori. Stessa cosa è prevista per la prossima domenica, giorno in cui il neo Papa si insedierà ufficialmente.