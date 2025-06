Era tornato a Sant’Andrea Frius a trovare i genitori Fernando Pintus, il saldatore di 47 anni morto in un incidente ieri mattina sulla 387 vicino Dolianova. Pintus, stando alle ricostruzioni effettuate sul sinistro, sarebbe uscito fuori strada con la sua Ducati dopo aver urtato un camper. A nulla è servito il trasporto in elisoccorso al Brotzu di Cagliari e troppo gravi le ferite riportate dal centauro, morto in ospedale qualche ora dopo. Illeso, fortunatamente, il conducente del camper.

Pintus viveva e lavorava da tempo a Parma, dove si era trasferito con la famiglia. Poi, arrivata la pensione, i genitori erano tornati nell’Isola.