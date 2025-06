Il countdown è finito: il calendario della Serie A 2025/2026 è ufficiale e il Cagliari non poteva chiedere un avvio più acceso. Subito un debutto di fuoco contro la Fiorentina all’Unipol Domus nel weekend del 23 e 24 agosto. Un banco di prova stimolante, che metterà alla prova ambizioni, condizione e carattere dei rossoblù sin dal primo minuto. Il campionato si concluderà il 24 maggio 2026, al termine di una stagione che prevede due turni infrasettimanali: il 29 ottobre 2025 (9ª giornata) e il 6 gennaio 2026 (19ª giornata). Le pause per le Nazionali sono in programma il 7 settembre, 12 ottobre e 16 novembre 2025, oltre a quella del 29 marzo 2026.

Ecco le prime cinque giornate che attendono il Cagliari:

1 giornata (24 agosto 2025): Cagliari – Fiorentina

2 giornata (31 agosto 2025): Napoli – Cagliari

3 giornata (14 settembre 2025): Cagliari – Parma

4 giornata (21 settembre 2025): Lecce – Cagliari

5 giornata (28 settembre 2025): Cagliari – Inter

Il finale di stagione sarà altrettanto intenso. I rossoblù chiuderanno il campionato con due partite dal sapore decisivo:

37 giornata (18 maggio 2026): Cagliari – Bologna

38 giornata (24 maggio 2026): Fiorentina – Cagliari

Un inizio e una fine nel segno della Viola: l’esordio e l’epilogo della stagione si giocheranno proprio contro la Fiorentina, in un ideale cerchio che si chiude tra le mura dell’Unipol Domus e lo stadio Franchi.