In seguito alla decisione del Collegio d’Appello del Tribunale di Roma che ha stravolto l’esito del giudizio cautelare del primo grado accogliendo la richiesta di ITA Airways di imporre ad Aeroitalia il cambiamento di nome, logo e marchio, la compagnia sta valutando con attenzione l’eventualità di un ricorso in Cassazione. Pur considerando infondata e strumentale l’azione legale promossa da ITA, Aeroitalia guarda avanti e riflette sulla possibilità di trasformare questa situazione in un’opportunità: un rebranding di portata internazionale che rispecchi l’evoluzione già in atto e la visione di crescita che la compagnia persegue da tempo.