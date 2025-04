Andarsene a 37 anni e con una famiglia da crescere è un dolore insopportabile per la famiglia Mirko Farris, il giovane di Quartu morto questa mattina nello schianto in moto sulla 446 fra Ussana e Serdiana. Il fratello Marco affida ai social parole struggenti:

“Mi hai distrutto la vita non dovevi farloRiposa in Pace fratello. Ti ho sempre voluto bene”. E dedica un pensiero alle nipotine: Proteggi le tue bimbe e non ti dimenticare di noi. Noi non lo faremmo. Ciao Fratello”.