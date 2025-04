Bufera dopo il video condiviso in cui un autista insulta un passeggero dopo essere stato ripreso con il telefono in mano dopo la guida. La richiesta di non utilizzare il telefono e la reazione dell’autista nei confronti del viaggiatore hanno indotto l’azienda a prendere subito in carico la situazione:

“CTM prende atto con forte rammarico del video diffuso sui social network, nel quale un nostro conducente risponde in modo sconsiderato a un cliente che gli aveva chiesto di non utilizzare il telefono durante la corsa.

Desideriamo porgere le nostre più sincere scuse alla persona coinvolta e a tutti coloro che si sono sentiti offesi e all’intera comunità di viaggiatori che ogni giorno si affida ai nostri servizi. Il gesto, di cui siamo venuti a conoscenza dai social network, è in totale contrasto con i valori di cortesia, rispetto e professionalità che ispirano da sempre l’operato di CTM, testimoniato ogni giorno da ciascuno dei suoi conducenti.

Si tratta di un episodio isolato che non rappresenta in alcun modo l’impegno e la dedizione del nostro personale. L’Azienda adotterà i necessari provvedimenti disciplinari. CTM già da tempo ha emanato appositi ordini di servizio che vietano tassativamente l’utilizzo dei telefoni cellulari a bordo dei mezzi, al fine di garantire la massima attenzione alla guida e al servizio. Saranno condotte ulteriori verifiche interne per assicurare il pieno rispetto di tale disposizione.

CTM ribadisce il proprio impegno nel garantire ai cittadini un servizio di trasporto pubblico sicuro, puntuale e orientato al cliente. Continueremo a rafforzare le attività di formazione e controllo, affinché simili comportamenti non si ripetano.