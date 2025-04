“Deputato oggi sono stato minacciato da questo autista della azienda CTM di Cagliari per avergli intimato di posare il telefono dal momento che guidava con il cellulare in mano. Sono stato minacciato verbalmente e deriso per la mia origine napoletana. Sono napoletano ma abito a Cagliari”.

Frasi irripetibili, insulti e il video condiviso fa il giro del web.

“Tu non mi puoi riprendere” dice l’autista, “Lei non può guidare con il telefono” risponde il passeggero. Il bus fermo per la diatriba nata a bordo e sfociata in pesanti insulti come “brutta bestia, carogna” mentre il passeggero è intento a ribadire la sicurezza da adottare alla guida. “Di dove sei?” Si sente inoltre. E le osservazioni a riguardo non mancano.