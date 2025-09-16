La Tgr riparte anche in Sardegna con il palinsesto autunnale ricco di rubriche e approfondimenti. Da lunedì 22 settembre tornano “Buongiorno Italia” e “Buongiorno Regione”.

Nuova veste con sigle e grafica in aggiornamento, ma soprattutto contenuti per una informazione ancora più tempestiva, vicina e interattiva, attenta al nostro territorio.

Apre il mattino alle 7 “Buongiorno Italia”, il programma di servizio con notizie, attualità, sport e meteo dettagliato, con tre collegamenti in diretta dai territori locali del Nord, del Centro e del Sud per raccontare in tempo reale il Paese, e altri collegamenti flash dalle redazioni regionali, dove la Sardegna avrà ampio spazio. Ci sarà, inoltre, un approfondimento su “#laprimacosabella”, la buona notizia del giorno.

Alle 7.30 protagonista la Sardegna con Buongiorno Regione, con le cronache locali, le eccellenze del territorio, le tradizioni, l’archeologia, le imprese. L’Isola, con le sue redazioni di Cagliari e Sassari, sarà sul campo per raccontare le storie, coinvolgere i giovani, raccogliere le voci della gente, mostrare il patrimonio naturalistico, mantenere vive le tradizioni e guardare al futuro con la ricerca. Ogni puntata, arricchita dalla rassegna stampa, darà spazio a una maggiore interazione con il pubblico, attraverso segnalazioni, audio e video.

“Buongiorno Italia e Buongiorno Regione – dice il direttore della Tgr Roberto Pacchetti – non sono semplici notiziari ma momenti di racconto vivo, dialogo e servizio al cittadino. Con la nuova stagione vogliamo essere ancora più tempestivi, inclusivi e capaci di raccontare il Paese e la Sardegna nella loro quotidianità. Grazie all’impegno di giornalisti, assistenti di redazione, impiegati e personale delle 17 Sedi e dei 4 Centri di Produzione Rai, la Tgr continua a essere il punto di riferimento quotidiano per milioni di cittadini, consolidando il proprio ruolo di motore dell’informazione di prossimità della Rai”.

Dalla seconda settimana di ottobre, inoltre, torneranno in onda tutte le rubriche della Tgr con nuovi curatori per portare idee fresche e con un palinsesto riorganizzato nel quale debutterà “Alta Quota”, la rubrica sulla montagna in avvicinamento alle Olimpiadi Milano-Cortina.