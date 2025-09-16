Ennesimo sbarco di migranti, questa volta nel cuore di Cagliari: in 12, tutti maschi, sono arrivati a bordo di un barchino a Marina Piccola, gremita di bagnanti vista la splendida giornata di metà settembre. Lo sbarco è avvenuto intorno a mezzogiorno e mezzo. Sul posto la polizia che si sta occupando di identificarli e provare a individuare lo scafista.

I dodici migranti, tutti maschi e in buone condizioni di salute, dopo le solite procedure sono stati trasportati nel centro di prima accoglienza di Monastir che è sempre più pieno.