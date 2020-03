La stretta di Samassi contro il Coronavirus: da oggi tutti i market chiudono alle 18, stop volantini e gratta e vinci

È stata firmata dal sindaco di Samassi Enrico Pusceddu la nuova ordinanza che impone misure ancora più restrittive per l’emergenza coronavirus. A partire dalle ore 15 di oggi e fino al 3 aprile viene disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali alle ore 18 (fatta salva la possibilità di effettuare le sole consegne a domicilio fino alle h. 20.00) e chiusura totale nei giorni festivi; la sospensione delle attività di giochi leciti e la vendita di “gratta e vinci” e similari; la sospensione delle attività di vendita di snack bibite e bevande effettuate mediante macchine per la distribuzione automatica e chiusura degli ambienti in cui sono collocate.

Inoltre viene limitato l’accesso ai laboratori artigianali al pubblico dalle h. 8.00 alle h. 12.00; resta salva la facoltà da parte degli artigiani di operare nella propria sede negli orari già consentiti per legge.

Il Divieto di volantinaggio porta a porta, commerciale o di qualsivoglia natura, il potenziamento del controllo di Protezione civile sul territorio e l’istituzione del numero unico comunale per le emergenze.

Inoltre a partire dal 18.03.2020 si istituiranno sul suolo pubblico i sistemi di pre-filtraggio della clientela che accede alle attività commerciali.

“Sono disposizioni – spiega Pusceddu – che sicuramente avranno ricadute sulla vita di tutti i giorni, già molto sacrificata dall’emergenza in corso, ma la situazione ci impone di tutelare con ogni mezzo la Salute pubblica e in particolare modo le fasce deboli della popolazione e i tanti operatori che quotidianamente garantiscono i servizi essenziali di cui usufruiamo”.