La strana morte di Aurora, 16 anni: dimessa dall’ospedale, la trovano senza vita nel suo letto

La strana morte di Aurora: dimessa dall’ospedale, la trovano senza vita nel suo letto. Una ragazzina di 16 anni, Aurora Grazzini, è stata trovata morta a letto questa mattina dai genitori nella loro casa. Da alcuni giorni l’adolescente non stava bene: aveva accusato alcuni problemi di salute. Tanto che ieri dopo un malore i genitori l’avevano portata all’ospedale di Belcolle. Dopo i controlli di rito i sanitari l’avevano dimessa e rimandata a casa.

Il nostro giornale partner Quotidiano.net racconta nei dettagli: “Improvvisamente questa mattina la tragica scoperta da parte dei genitori: la ragazzina era a letto priva di vita. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Della vicenda sono stati informati anche i carabinieri che hanno avviato un’indagine per capire quali siano state le cause del decesso. Il corpo della giovane è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria: la Procura di Viterbo ha avviato un’inchiesta disponendo l’autopsia per stabilire con esattezza le cause della morte”.