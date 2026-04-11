È finita nel peggiore dei modi la storia del piccolo di un anno e mezzo caduto dalla finestra della sua casa di Bologna. Il bimbo, ricoverato all’ospedale Maggiore, è morto questo pomeriggio nonostante le cure dei medici che hanno tentato in tutti i modi di salvarlo per due giorni.

La tragedia risale a due sere fa, quando il bimbo giocava in camera con la sorellina maggiore di 11 anni.

“Si è avvicinato al letto – aveva spiegato lo zio a Il Resto del Carlino– è salito. Era con la sorellina, di 11 anni, che ora è traumatizzata. In casa c’erano altre persone, ma lì, in quella stanza, era presente solo la sorella”.

Un pomeriggio di svago in famiglia segnato per sempre da un terribile incidente.