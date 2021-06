La solidarietà della pizzaiola di Pirri: “Colpita dalla crisi, capisco i lavoratori del Bingo: verrò ogni giorno”

Si è presentata puntualissima, alle 11, all’apertura del Bingo di via Calamattia a Cagliari. Dopo otto mesi di attesa, Graziella Melis, titolare di una pizzeria a Pirri, è potuta tornare a “svagarsi un paio d’ore, come faccio ogni giorno e anche dopo che termino in pizzeria, la sera, quando vengo qui con tutto il mio staff”. Cartelle tra le mani, occhi fissi sul display, spera di poter vincere qualcosa.

Ma la parola d’ordine è una: relax. Anzi, ce n’è pure un’altra: solidarietà: “Non è giusto che abbiano chiuso la sala, è uno svago per tutti, per me è un antistress. Anch’io ho un’attività e una famiglia che deve lavorare per mangiare ogni giorno, la chiusura è stata ingiusta per loro come per noi”, afferma. E, nonostante la crisi conclamata legata al Coronavirus, la voglia di essere nella sala che tanto conosce è superiore, per la Melis. “Sono stata colpita dalla crisi, capisco la situazione del Bingo, qui non si buttano soldi ma è possibile rilassarsi”. E, dopo mesi di “casa e lavoro, lavoro e casa, posso rilassarmi e svagarmi un po’ qui”.