La Sardegna protagonista con “Archeologika 2021, un’isola di storie antiche”

In diretta dal business centre dell'aeroporto di Elmas, "Archeologika 2021, un'isola di storie antiche", evento organizzato dall'assessorato al Turismo della Regione Sardegna. All'evento partecipano il presidente della Regione Christian Solinas, l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa, il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, la soprintendente ai Beni Culturali di Cagliari e Oristano Maura Picciau, il soprintendente ai Beni Culturali di Sassari e Nuoro, il presidente della Camera di commercio di Cagliari e Oristano Maurizio De Pascale. In collegamento: Mario Tozzi, Geppi Cucciari, Roberto Giacobbo, Isabel Russinova, Vittorio Sgarbi e Christian Greco. Per la sezione la scienza e la ricerca: Rossana Martorelli dell'Università di Cagliari e Attilio Mastino e Alberto Moravetti dell'Università di Sassari.