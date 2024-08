Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Sardegna meta prediletta per chi ama il mare: incetta di consensi, conquista la top 50 spiagge del Paese ricavata da Google Maps, al primo posto si piazza Scivu, Costa Verde, seguono Is Arutas e Porto Giunco. Ben 39 località su 50 sono sarde, con netto distacco sulla Puglia, Toscana e Liguria: non ci sono, praticamente rivali, insomma, è una “sfida” tutta sarda quella pubblicata da Holidu, noto portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza in Europa. Scivu, la perla selvaggia della Costa Verde, conquista la medaglia d’oro: un luogo immerso nella natura dove ogni confort è da dimenticare ma ciò che regala il “creatore” ripaga le fatiche delle comodità moderne non a portata di mano. E in effetti, dalle immagini pubblicate da “Condizioni Meteomare Costa Verde” si può ben intuire il perché la spiaggia del Comune di Arbus, ha asfaltato gli avversari.

La notizia ha fatto il giro del web, ieri è stata ripresa anche dal Corriere della Sera che ha messo in risalto il limpido mare sardo: boom di consensi, centinaia di like e commenti che rafforzano un’altra classifica stilata da Hays Italia e Serenis: “Mollo tutto e cambio vita”.

https://www.castedduonline.it/non-sono-i-soldi-a-fare-la-felicita-ma-la-sardegna-lisola-in-in-vetta-alla-classifica/

Unica nota stonata, come racconta chi è intervenuto sull’argomento, sono i trasporti:

“Sardegna meravigliosa … pessimo invece il trasporto via mare, mezzi vetusti che vanificano i benefici della splendida vacanza …..” si legge.

Ma poco importa, alla fine, se il viaggio per giungere nell’eden terrestre è simile a quello di Ulisse prima del suo ritorno a casa: “Ho girato tutta Italia e mezzo mondo, La Sardegna non ha eguali in termini di spiagge e natura in Italia.

Se sul mare c’è qualcuno che ha dei dubbi probabilmente non ha visto la Sardegna” spiega un residente di Monza.