Forte scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei , un sisma di magnitudo 4,4, attorno all’una e 25. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli. L’epicentro della scossa è stato individuato in mare, a poca distanza dal lungomare di Pozzuoli, e con una profondità di 2 chilometri.

Grande paura nella cittadina campana e folla in strada sotto la pioggia. Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno estratto dalle macerie una donna, rimasta ferita in modo non grave. Segnalati anche calcinacci, che hanno sfondato i parabrezza di diverse auto parcheggiate, e il contro-soffitto di un’abitazione crollato. A Bagnoli, nell’area orientale di Napoli, i pompieri hanno aiutato alcune persone rimaste bloccate ai piani superiori delle case perché le porte d’ingresso non si aprivano. Sempre a Bagnoli il terremoto ha danneggiato il campanile della chiesa di Sant’Anna. Tensione anche all’ex base Nato, area che dovrebbe accogliere le persone in caso di emergenza e che i cittadini hanno trovato chiusa.