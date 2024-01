La Sardegna dai due volti: tuffi al Poetto e passeggiate nelle neve a Bruncu Spina

Dai tuffi in acqua al Poetto alle passeggiate sulla neve del Bruncu Spina: domenica divisa in due in Sardegna, temperature miti al sud dell’Isola hanno invogliato i più temerari a nuotare nelle acque cristalline del mare cagliaritano e, per gli amanti dei paesaggi tipicamente invernali, la vetta di Fonni ha registrato centinaia di presenze. Tutte le preferenze sono state soddisfatte, insomma: ieri a Cagliari, nei luoghi principali di ritrovo, tante le persone che non hanno resistito e si sono date “appuntamento” sotto il sole: tra il Bastione, i parchi limitrofi e le storiche vie dello shopping, giubbotto in mano per non sudare. Non pochi i turisti che sono stati avvistati in città: inconfondibili per la chioma bionda, carnagione chiara e macchina fotografica pronta a immortalare ogni angolo suggestivo. Tra le mete predilette, anche il mare, ovviamente. Tra gli irriducibili, c’è chi non si è sottratto a un tuffo fuori stagione (foto scattata e postata da Fabrizio Murru): un rito che, di certo, non è il primo e l’unico ma che dimostra le varie sfaccettature di un inverno, almeno per il momento non così rigido da far battere i denti.

Situazione opposta nel centro Sardegna: da ogni angolo dell’Isola, centinaia di persone hanno raggiunto il Bruncu Spina. Dopo le nevicate dei giorni scorsi, un soddisfacente manto candido persiste nelle vette più alte. Tanti gli “improvvisati” quanti gli appassionati di escursioni organizzate e guidate. Una gioia per i bambini, soprattutto, non abituati ad ammirare la neve dal vivo. Con poche ore di viaggio, insomma, si è potuto godere di paesaggi freddi e imbiancati oppure di passeggiate, quasi, a maniche corte nella città del sole: unica assente è stata la pioggia. Scarseggia assai e le restrizioni idriche, legate a dighe e bacini in affanno, sembrano oramai imminenti.