La Sardegna ancora sotto lo scacco degli incendi: 21 roghi

Non c’è pace per la Sardegna, nemmeno in autunno. Nemmeno il 7 ottobre, si placa la piaga degli incendi: sono 21 quelli di oggi secondo il bollettino del corpo forestale. E per cinque di questi è stato necessario anche l’intervento dei mezzi aerei, oltre le squadre a terra.

Fiamme nelle campagne di Villaputzu, dove in fumo sono andati alcuni ettari di macchia mediterranea. Domati i roghi a Villacidro, Sagama, Pabillonis, mentre a Nurri le operazioni di spegnimento sono particolarmente difficili a causa del forte vento di maestrale e dall’assenza di viabilità. Anche nelle campagne di Villanovafranca le fiamme non sono ancora state domate.