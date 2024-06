La rinascita di Pirri: riapre via Italia dopo un cantiere infinito durato sei mesi, ma è polemica

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La rinascita di Pirri: riapre via Italia dopo un cantiere infinito durato sei mesi. “Finalmente il tratto di via Italia- annuncia la Presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca- è stato riaperto. Questo è un bel segnale. Da ieri vi è stato il ripristino della viabilità in entrambi i sensi di marcia. Ripristinate anche le principali linee di autobus e corriere, erano state deviate causa blocco nel tratto tra via Emanuele Filiberto e via Valerio Pisano”.

Non è stato facile però, soprattutto per i commercianti, resistere tanto tempo con le ruspe davanti, spesso ferme. “Quanto successo in via Italia dove rispetto ai tempi inizialmente previsti- denuncia Maria Laura Manca- si è chiuso al traffico per 6 mesi, mesi anziché 2 settimane, ci deve rendere ancora più consapevoli dei rischi di slittamento dei tempi che appalti complessi come quello sul collettore di via Italia e via Balilla previsti. Si aggiunga la necessità che sia la Municipalità sia la popolazione deve essere preventivamente informata. Non possiamo permettere si verifichino situazioni come queste che mettono a rischio commercianti e lavoratori. È in agenda settimana prossima, subìto dopo la proclamazione, un incontro con il Sindaco Massimo Zedda per parlare delle emergenze Pirresi e questi lavori ovviamente sono tra questi. Stiamo già lavorando per dare risposte alla cittadinanza e sono fiduciosa che i risultati arriveranno”, conclude Maria Laura Manca.