La pioggia non arriva, Ferragosto di sole su tutta la Sardegna: assalto alle spiagge tra tuffi e tintarelle

L’allerta meteo per precipitazioni, anche intense? Resta solo sulla carta, per la gioia di chi si è goduto ore al mare o in un ristorante all’aperto. Qualche timido annuvolamento solo nella notte e per i temporali, isolati, bisognerà eventualmente attendere sino al weekend. VIDEO