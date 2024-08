Cagliari, maxi blackout al Poetto danneggia paninari e ristoratori: “Persi centinaia di clienti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un blackout improvviso alla vigilia di Ferragosto, un disguido già capitato in passato e sempre in date importanti per i ristoratori, manda ko gli affari del ristoratore Alberto Melis, titolare dell’Antica Cagliari al Poetto, e anche dei paninari. Buio totale per quasi tre ore nella zona del Cavalluccio, impossibile servire i clienti. Tavoli tutti esauriti ma zero scontrini battuti. L’Enel ha risposto subito ma ha ripristinato il servizio solo poco prima di mezzanotte. Risultato? Tutti via, clienti a pancia vuota e ristoratori con tanto cibo invenduto.

“Avevo il pienone”, spiega Alberto Melis, “la luce è andata via verso le 21:30 ed è tornata solo dopo le 23:40. Non è purtroppo la prima volta che capita, i disagi e i danni non sono di certo mancati”.