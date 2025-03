La piaga dei parcheggiatori abusivi non si ferma, anche nei pressi del palazzo dell’ex Cariplo e nel parcheggio di via Sonnino proprio sotto gli uffici del Comune continua la pratica della richiesta di pagamenti illeciti. Parcheggiatori che erano semi scomparsi durante il mandato di Truzzu.

I parcheggiatori abusivi nelle grandi città non costituiscono più una novità, specialmente a Cagliari dove i parcheggi scarseggiano come non mai, perlopiù nelle zone del centro.

Anche i parcheggi liberi ultimamente si sono trasformati di fatto a pagamento, questo perché spesso questi individui chiedono con insistenza, in cambio del parcheggio, un paio di monete. Senza alcun diritto, poiché i parcheggi in questione sono pubblici e gratuiti. Spesso però l’insistenza e la paura per la propria incolumità e quella del veicolo, spinge gli automobilisti a cedere alla richiesta.

Alla lunga lista di aree colpite da questo fenomeno si è aggiunto anche il parcheggio nei pressi dell’ex palazzo Cariplo, tra la fine di Via Roma e l’inizio di Viale Bonaria.