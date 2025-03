I problemi della viabilità e del traffico a Cagliari, ma non solo. Ecco le parole di Alessandro Cosentino, ex assessore comunale.

Negli anni Cagliari si è trasformata, cambiando aspetto e viabilità con i vari lavori degli ultimi tempi. Questo ha portato ad una serie di novità spostando l’attenzione da alcune zone ad altre.

É intervenuto su questo argomento Alessandro Cosentino, ex assessore comunale alla Viabilità e oggi noto ottico in Via Sonnino. “Oggi parlo da commerciante, La zona di Via Sonnino è stata tagliata fuori dai flussi commerciali. Spero che con la metropolitana e le nuove ristrutturazioni in zona ritorni un flusso di persone che permetta alle attività di progredire”.

Questi cambiamenti sono dovuti ai recenti lavori che hanno dirottato il traffico da alcune zone ad altre, lasciando però parti storiche della città prive di frequentazione. Gli edifici comunali nei dintorni e l’ex palazzo Cariplo sono diventati a tutti gli effetti rifugi dei senzatetto. “Ultimamente se ne vedono di meno in questa zona, anche se passano qui le loro giornate. Salvo qualche incidente negli anni scorsi, come la vetrina del mio negozio che è stata spaccata, la situazione è sotto controllo”.