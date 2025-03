Cagliari, il restyling di via Roma e piazza Matteotti? L’orgoglio di Truzzu: “Vedete che Cagliari sarà sempre più bella?”

Un video dall’alto mostra la nuova via Roma e piazza Matteotti completamente rinnovate. A condividerlo è l’ex sindaco Paolo Truzzu, accompagnando le immagini con una frase carica di soddisfazione: “Spesso non si ottiene nulla, perché non si tenta nulla. Grazie a tutti per la pazienza, Cagliari sarà sempre più bella”. Parole brevi, ma dal forte significato, che esprimono l’orgoglio per un progetto tanto criticato quanto ambizioso, realizzato durante il suo mandato, concluso nel 2024. Il restyling, infatti, ha sollevato molte polemiche, in particolare per i disagi legati ai cantieri e alla viabilità. Tra le voci più critiche c’è anche il suo successore, Massimo Zedda, che ha più volte espresso forti perplessità sulla gestione del traffico nella nuova configurazione. A sostenere Truzzu e il lavoro svolto dalla sua amministrazione sono i consiglieri di centrodestra, che hanno portato avanti il progetto insieme a lui. Tra questi, Roberto Mura di Alleanza Sardegna ha ricordato, attraverso un post sui social, le condizioni in cui versava piazza Matteotti prima dell’intervento:

“La riqualificazione di Piazza Matteotti è un grande progetto dell’amministrazione di centrodestra che ha governato Cagliari dal 2019 al 2024. L’intervento, parte di un appalto da 7 milioni di euro che ha incluso anche via Roma, ha riguardato il rinnovamento dei sottoservizi, un nuovo sistema di illuminazione e la riqualificazione dell’intera area. Tra le opere realizzate, anche un attraversamento pedonale con semaforo per migliorare il collegamento tra la Stazione Arst e la piazza. Piazza Matteotti era diventata un simbolo di degrado: oggi è un gioiello riconsegnato alla città”. Mura ha poi mosso delle critiche nei confronti dell’attuale amministrazione per non riconoscere i meriti del lavoro svolto: “È ingiusto che l’attuale maggioranza non dia credito a chi ha governato prima e ha gestito i disagi di un cantiere così importante”. Anche Stefania Loi (FdI) ha commentato la vicenda, sottolineando con una frase lapidaria il valore delle immagini condivise da Truzzu: “Le immagini valgono sempre più di mille parole”. Il dibattito politico e cittadino resta aperto, ma una cosa è certa: la trasformazione di piazza Matteotti e via Roma è destinata a lasciare un importante segno sulla città, nel bene e nel male.