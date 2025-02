Promossa e bocciata, c’è chi l’ammira e chi la disprezza e ottiene il record di video e foto scattate da ogni angolazione della strada principale della città. Pochi giorni dopo il via delle transenne che hanno nascosto il nuovo volto di via Roma per decine di mesi, ecco che il velo è calato e la passeggiata è a disposizione di cittadini e turisti che, con smartphone in mano o dotati di mezzi più sofisticati, immortalano i lavori appena conclusi. Il primo tratto è il solo operativo, la foresta urbana per il momento è mignon, alberi e piante devono crescere e adattarsi per splendere in tutta la loro bellezza. Per chi non è ancora andato a visitare il luogo, preziose sono le immagini che, soprattutto sui social, richiamano l’attenzione e scatenano dibattiti tra chi è a favore e chi contro. In queste due visuali, opere di Sandro T. e Agostina P. (Cagliari, vivere in vacanza) domina il verde, i cittadini a passeggio oppure seduti a prendere il sole nelle panchine che accompagnano la passeggiata. Lampioni e cestini porta rifiuti non mancano, si attende che gli alberi crescano per ombreggiare e arricchire il luogo che, per tanto tempo, è stato sottratto ai cagliaritani in attesa del restyling. Centinaia i commenti che, in questi giorni, si sono moltiplicati a suon di post, sotto le foto pubblicate, i video o le riprese aeree con i droni. Una attrattiva, senza dubbio, chi con occhio molto critico mette in risalto gli aspetti negativi e chi, invece, coglie il bello. Impossibile stabilire chi vince, in questo momento di prima valutazione tutto cambia, immagine dopo immagine, a seconda, anche, dell’angolazione dalla quale si immortala. Una sola certezza, però, emerge ed è quella che occorrerà rispetto, cura e vigilanza da parte di tutti, per il bene di tutti, pagato da tutti: insomma, massimo riguardo per la nuova via Roma, tanto è mancata alla città e ora va custodita e preservata al fine di viverla in pieno e in serenità.