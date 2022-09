La nuova moda al Poetto: sulla sdraio dentro il mare sulla duna davanti alla Sella

La nuova moda al Poetto di Cagliari? Sulla sdraio, dentro il mare sulla duna davanti alla Sella del Diavolo. La foto, pubblicata sui social, è diventata virale in pochissimo tempo. Siamo a settembre inoltrato ma in tantissimi, ancora, vanno nel litorale cagliaritano anche durante la settimana. E così, un ragazzo ha deciso di trascinare la sdraio sin sopra una duna che, in modo naturale, si è creata nel mare cristallino delle prime fermate del Poetto, collezionando tantissime foto da parte degli altri bagnanti, incuriositi per la modalità con la quale ha deciso di stare sdraiato nell’acqua.