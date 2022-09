Ad Alghero presi tre ladri seriali: hanno messo a segno almeno 7 furti

Hanno seminato il panico fra i commercianti di Alghero per settimane. Di notte, sempre con la stessa tecnica, riuscivano a entrare indisturbati in diversi locali commerciali: puntato l’obiettivo, scassinavano l’ingresso, entravano, si impossessavano del fondo cassa, spesso poche decine di euro, e poi fuggivano per le vie più buie del centro storico senza lasciare traccia. Centinaia i filmati visionati dia carabinieri, che hanno organizzato anche pedinamenti, finché sino riusciti a individuare i componenti di quella che era diventata una vera e propria banda criminale, composta da due uomini e una donna. Le indagini non sono chiuse: all’attenzione dei militari ci sono ancora diversi episodi su cui fare chiarezza e di cui gli stessi potrebbero essere responsabili.