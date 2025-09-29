Giorgia Duro sostiene il marito Andrea Belotti dopo l’infortunio al crociato con una struggente storia su Instagram: “Forza amore mio, non sarai mai solo” Un messaggio carico di amore e forza, condiviso da Giorgia, moglie di Andrea Belotti, in una storia Instagram, dopo il grave infortunio che ha colpito l’attaccante del Cagliari. Queste le sue parole: “Ti prometto che saremo in grado di scalare tutte quelle montagne che oggi ci sembrano insormontabili. Lavoreremo insieme per tornare a vedere quel sorriso e quella spensieratezza che solo quel rettangolo verde riesce a regalarti. La mia mano è rimasta stretta alla tua nei momenti più belli che la tua carriera ci ha regalato ed oggi lo sarà ancor di più. Forza Amore Mio, non sarai solo mai.” L’intero mondo del calcio si è stretto attorno a Belotti, che ora dovrà affrontare la sfida più dura della sua carriera, ma potrà contare sul sostegno della famiglia e dei suoi tifosi.